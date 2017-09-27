Кабмин уточнил условия получения бюджетных кредитов регионами с большими долгами

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ установило для регионов с высоким уровнем долговой нагрузки дополнительные условия для получения кредитов из федерального бюджета на 2017 год. Соответствующее постановление опубликовано в среду на сайте кабмина.

Уточняется, что дополнительные условия устанавливаются для регионов, которые не являются получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Власти этих регионов должны утвердить план по устранению с 1 января 2018 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) и план по отмене с 1 января 2018 года "расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных законодательством к полномочиям органов государственной власти субъектов Федерации", а также программу оптимизации расходов бюджета на 2017-2019 годы. Также для этих регионов устанавливаются дополнительные обязательства по достижению определенных показателей экономического развития.

Кроме того, уточняются условия предоставления бюджетных кредитов регионам с большими долгами по рыночным заимствованиям и тем, где произошла смена высшего должностного лица. Такие субъекты Федерации должны будут ежегодно сокращать объем госдолга в номинальном выражении не менее чем на 5%, а к 1 января 2021 года снизить долю задолженности по рыночным обязательствам до уровня не более 50% от доходов регионального бюджета (без учета безвозмездных поступлений за 2020 год). Помимо этого, регион должен передать органу Федерального казначейства полномочия по учету бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств из бюджета региона.

"Принятые решения позволят усилить ответственность органов государственной власти субъектов Федерации за управление государственным региональным долгом с учетом оказываемой финансовой помощи в виде бюджетных кредитов из федерального бюджета и снизить риски дальнейшего увеличения объема региональных долговых обязательств и неполного финансирования первоочередных расходов", - отмечается в справке к документу.