Новак положительно оценил выдвижение Шредера в совет директоров "Роснефти"

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак считает положительным событием выдвижение экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве кандидата в совет директоров "Роснефти". Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Welt, выдержки из которого в среду привела электронная версия издания.

"На мой взгляд, кандидатура Шредера - это очень важное событие, которое имеет положительное значение для рынка", - отметил Новак. Он указал на то, что бывший канцлер выступает "за последовательное восстановление и развитие отношений между Россией и Европой и, соответственно, Россией и Германией". "Это все же положительный момент", - добавил министр.

Одним из главных факторов, говорящих в пользу Шредера, по мнению Новака, является большой опыт экс-канцлера. "Он может привлечь в компанию специалистов, которые принесут с собой дополнительный опыт в корпоративное управление", - считает глава Минэнерго. "Когда такие личности приходят в компанию, это также означает, что компания станет более открытой и понятной", - добавил он, отметив, что участие Шредера в деятельности "Роснефти" пошло бы на пользу, в том числе, Германии.

Шредер, возглавлявший кабмин ФРГ с 1998 по 2005 год, подвергся резкой критике на родине после того, как 11 августа правительство РФ выдвинуло его кандидатом в совет директоров "Роснефти". Сам экс-канцлер назвал свое решение "личным делом" и ранее обвинил партию Ангелы Меркель в попытке поднять свой рейтинг за счет социал-демократов в преддверии выборов в Бундестаг, которые прошли в минувшее воскресенье.