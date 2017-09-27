Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новак положительно оценил выдвижение Шредера в совет директоров "Роснефти"

Экономика и бизнес
27 сентября, 10:33 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, сентября. /ТАСС

Министр энергетики РФ отметил, что бывший канцлер выступает за последовательное восстановление и развитие отношений между Россией и Европой

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак считает положительным событием выдвижение экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве кандидата в совет директоров "Роснефти". Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Welt, выдержки из которого в среду привела электронная версия издания.

"На мой взгляд, кандидатура Шредера - это очень важное событие, которое имеет положительное значение для рынка", - отметил Новак. Он указал на то, что бывший канцлер выступает "за последовательное восстановление и развитие отношений между Россией и Европой и, соответственно, Россией и Германией". "Это все же положительный момент", - добавил министр.

Одним из главных факторов, говорящих в пользу Шредера, по мнению Новака, является большой опыт экс-канцлера. "Он может привлечь в компанию специалистов, которые принесут с собой дополнительный опыт в корпоративное управление", - считает глава Минэнерго. "Когда такие личности приходят в компанию, это также означает, что компания станет более открытой и понятной", - добавил он, отметив, что участие Шредера в деятельности "Роснефти" пошло бы на пользу, в том числе, Германии.

Шредер, возглавлявший кабмин ФРГ с 1998 по 2005 год, подвергся резкой критике на родине после того, как 11 августа правительство РФ выдвинуло его кандидатом в совет директоров "Роснефти". Сам экс-канцлер назвал свое решение "личным делом" и ранее обвинил партию Ангелы Меркель в попытке поднять свой рейтинг за счет социал-демократов в преддверии выборов в Бундестаг, которые прошли в минувшее воскресенье.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
2
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
3
CNN: Гейтс сменил iPhone на устройство с Android
4
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
5
США готовы принять меры в ответ на "несоблюдение" РФ условий Договора по открытому небу
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Вице-спикер Заксобрания: красноярский губернатор объявил об отставке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама