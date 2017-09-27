Лондон крайне разочарован решением США по Bombardier

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании крайне разочаровано предварительным решением, которое министерство торговли США вынесло по делу о торговом споре между американской корпорацией Boeing и канадской авиастроительной компанией Bombardier, и продолжит сотрудничать с последней. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду канцелярией британского премьер-министра Терезы Мэй в Twitter.

Bitterly disappointed by initial Bombardier ruling. 1/2 — UK Prime Minister (@Number10gov) 27 сентября 2017 г.

"Крайне разочарованы предварительным решением по Bombardier. Правительство продолжит работать с компанией для того, чтобы защитить жизненно важные рабочие для Северной Ирландии места", - отмечается в сообщении.

Во вторник министерство торговли США распространило заявление, в котором содержатся предварительные выводы по расследованию, начатому весной текущего года после обращения с жалобой Boeing на демпинговую политику Bombardier. Специалисты ведомства посчитали, что канадский авиапроизводитель незаконно занижал цены на свои новые самолеты CSeries, несмотря на то, что Bombardier и правительство Канады заявляли об обратном. При этом в минторге сообщили, что наложат на Bombardier компенсационную таможенную пошлину в размере 219,63%.

The Government will continue to work with the company to protect vital jobs for Northern Ireland. 2/2 — UK Prime Minister (@Number10gov) 27 сентября 2017 г.

Ранее премьеры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Тереза Мэй отметили, что разногласия между Boeing и Bombardier могут стать причиной сокращения рабочих мест как в Канаде, так и в Северной Ирландии, где на заводе Bombardier работают около 5 тыс. человек, а с учетом поставщиков и рабочих компаний, смежных с этим производством, их число достигает 14 тысяч. Трюдо и Мэй также пообещали привлечь к решению вопроса президента США Дональда Трампа.

Представитель британского профсоюза GMB Росс Мердок обвинил премьер-министра в крайней пассивности в этой ситуации, которая может сказаться крайне негативным образом на североирландских рабочих. "Тереза Мэй спала за рулем в тот момент, когда она могла и должна была бороться за то, чтобы защитить этих рабочих. Сейчас самое время для нее проснуться", - приводит его слова агентство Press Association.