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ЦБ высказал претензии к работе системы е-Гарант по продаже е-ОСАГО

Экономика и бизнес
27 сентября, 11:49 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 27, сентября. /ТАСС

Повторная сдача системы состоится на следующей неделе

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СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Центробанк пока не принял у Российского союза страховщиков работу системы е-Гарант, которая обеспечивает продажу электронного полиса ОСАГО. Об этом на страховом форуме в Сочи сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Система е-Гарант включается, когда функция электронного полиса на сайте страховщика не работает. Тогда заявление потребителя перенаправляется на сайт РСА, который обеспечивает продажу полиса клиенту от другой компании, выбранной случайным образом. Ранее в ЦБ признавали, что страховщики пользуются системой перенаправления  для отсева невыгодных клиентов.

"Сущностное (замечание ЦБ) - что является основанием, когда страховщик перенаправляет электронный полис и что делать, если потребитель не хочет перенаправляться, хочет идти в эту страховую компанию. В этом направлении мы услышали замечания, пытаемся это описать", - сказал он.

Вчерашняя сдача системы сотрудникам ЦБ прошла неудачно - продать полис через е-Гарант не удалось, сообщил Уфимцев. "Мы сейчас дополнительные мощности для увеличения быстродействия системы постараемся приобрести. Для того, чтобы точно гарантировать заключение договоров, иногда из- за очереди, которая образуется в электронных полисах (это не удается)", - сказал он.

"Пока, к сожалению, претензии к страховщикам и у РСА есть", - отметил Уфимцев.

Повторная сдача системы состоится на следующей неделе, добавил исполнительный директор РСА.

По его словам, в неделю в среднем заключается 28-30 тыс. договоров ОСАГО по системе е-Гарант. При этом из 100 заявлений, проходящих через систему, до стадии заключения договора и оплаты доходят в среднем 20%. "На сегодняшний момент по крупным брендовым компаниям средний уровень конвертации, то есть количество заполненных заявлений, до момента заключения договора, до факта оплаты составляет 20%", - сказал Уфимцев.

Клиенты не завершают покупку, так как им выпадает не та компания, которую они ожидали, отметил исполнительный директор РСА. А также, по его словам, имеет место "бытовое мошенничество", - когда человек пытается с помощью поддельных сканов документов подобрать для себя минимальный тариф по ОСАГО.

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