МЭР ожидает сохранения положительного тренда в экономике РФ в ближайшие кварталы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает сохранения положительного тренда в российской экономике в ближайшие кварталы, сообщил глава министерства Максим Орешкин на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"В ближайшие кварталы мы ожидаем сохранения положительного тренда в экономической активности", - сказал он.

Орешкин пояснил, что осенью ожидает всплеска кредитования, что будет поддерживать экономический рост.