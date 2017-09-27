Счетная палата выявила нарушения использования направленных Минобрауки бюджетных средств

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Счетная палата выявила факты нецелевого использования субсидий, выделенных Минобрауки в 2016 году. Об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе обсуждения отчета об исполнении федерального бюджета РФ за 2016 год в Госдуме.

"С признаками нецелевого использования средств выявлено нарушений на сумму 2,8 млрд рублей, основной объем, 2,2 млрд рублей, - это субсидии, которые были выделены Минобрнауки на цели выполнения государственного задания, но использованы на работы, связанные с модернизацией имущественного комплекса, объектов научно-производственной и социальной инфраструктуры. Материалы по данному факту были направлены в Генпрокуратуру, которая их подтвердила", - указала Голикова.

По ее словам, по отдельным фактам нарушений были организованы процессуальные проверки, которые пока не завершены и находятся на контроле у Генпрокуратуры. Региональные прокуратуры возбудили дела об административных правонарушениях.

Кроме того, сообщила глава Счетной палаты, кратно выросли объемы неэффективного использования федеральных ресурсов при реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), при этом именно в системе Минобрнауки показатели особенно низкие. "В 2016 году в системе Минобрнауки был предусмотрен ввод 47 объектов капстроительства: 32 объекта федеральной собственности и 15 объектов региональной и муниципальной собственности, из которых введены 10 и 11 соответственно", - добавила Голикова.