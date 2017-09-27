Счетная палата выявила нарушения использования направленных Минобрауки бюджетных средств

СМИ: Ягр может сыграть за клуб второй чешской лиги "Кладно" 30 сентябряСпорт 27 сентября, 14:26
Генконсул КНР в Екатеринбурге провела торжественный приемНовости партнеров 27 сентября, 14:20
В РФ может появиться возможность получить второе высшее образование за счет бюджетаОбщество 27 сентября, 14:17
Чемезов: у Минобороны пока нет денег на Ми-8 для АрктикиАрмия и ОПК 27 сентября, 14:15
Как судили глав правительств стран Азии с 2000 года. ДосьеБиографии и справки 27 сентября, 14:05
Число обучающихся на Урале и в Сибири студентов-бюджетников из КНР за год выросло на 52%Новости Урала 27 сентября, 14:05
Как пассажиры могут вернуть деньги за авиабилеты "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 27 сентября, 13:56
Ресторатор Новиков опроверг информацию о том, что его избили в заведении FаrшПроисшествия 27 сентября, 13:51
Матвиенко посоветовала Орешкину ставить амбициозные задачи по развитию экономикиЭкономика и бизнес 27 сентября, 13:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Счетная палата выявила факты нецелевого использования субсидий, выделенных Минобрауки в 2016 году. Об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе обсуждения отчета об исполнении федерального бюджета РФ за 2016 год в Госдуме.
"С признаками нецелевого использования средств выявлено нарушений на сумму 2,8 млрд рублей, основной объем, 2,2 млрд рублей, - это субсидии, которые были выделены Минобрнауки на цели выполнения государственного задания, но использованы на работы, связанные с модернизацией имущественного комплекса, объектов научно-производственной и социальной инфраструктуры. Материалы по данному факту были направлены в Генпрокуратуру, которая их подтвердила", - указала Голикова.
По ее словам, по отдельным фактам нарушений были организованы процессуальные проверки, которые пока не завершены и находятся на контроле у Генпрокуратуры. Региональные прокуратуры возбудили дела об административных правонарушениях.
Кроме того, сообщила глава Счетной палаты, кратно выросли объемы неэффективного использования федеральных ресурсов при реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), при этом именно в системе Минобрнауки показатели особенно низкие. "В 2016 году в системе Минобрнауки был предусмотрен ввод 47 объектов капстроительства: 32 объекта федеральной собственности и 15 объектов региональной и муниципальной собственности, из которых введены 10 и 11 соответственно", - добавила Голикова.