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Медведев призвал активнее переходить от очных проверок бизнеса к дистанционному контролю

Экономика и бизнес
27 сентября, 14:00 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 27, сентября. /ТАСС

Глава камбина также отметил необходимость координировать действия по оптимизации системы контроля и надзора с программой цифровой экономики

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ГОРКИ, 27 сентября. /ТАСС/. Государство должно перейти от очных проверок бизнеса к дистанционным методам контроля. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Важно, конечно, переходить от дорогих очных проверок к дистанционным методам контроля с помощью телеметрии, датчиков, фотофиксации, видеофиксации", - сказал Медведев.

По словам премьера, правительство утвердило новые показатели эффективности для ряда ведомств, заработал единый реестр проверок. "Но все равно нужно эти практики расширять", - добавил глава правительства.

Глава камбина также отметил необходимость координировать действия по оптимизации системы контроля и надзора с программой цифровой экономики. "Особенно это актуально для контрольно-надзорных ведомств, им следует предусмотреть средства для цифровизации своей работы в рамках имеющихся ресурсов", - заявил Медведев.

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