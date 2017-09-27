Медведев призвал активнее переходить от очных проверок бизнеса к дистанционному контролю

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ГОРКИ, 27 сентября. /ТАСС/. Государство должно перейти от очных проверок бизнеса к дистанционным методам контроля. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
"Важно, конечно, переходить от дорогих очных проверок к дистанционным методам контроля с помощью телеметрии, датчиков, фотофиксации, видеофиксации", - сказал Медведев.
По словам премьера, правительство утвердило новые показатели эффективности для ряда ведомств, заработал единый реестр проверок. "Но все равно нужно эти практики расширять", - добавил глава правительства.
Глава камбина также отметил необходимость координировать действия по оптимизации системы контроля и надзора с программой цифровой экономики. "Особенно это актуально для контрольно-надзорных ведомств, им следует предусмотреть средства для цифровизации своей работы в рамках имеющихся ресурсов", - заявил Медведев.