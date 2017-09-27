"Швабе" представит новые прицелы для охотников и спортсменов на выставке в Волгограде

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Новые прицелы производства холдинга "Швабе", отличающиеся легкостью и компактными размерами, предназначенные для охотников и спортсменов, будут представлены на 11-й всероссийской специализированной выставке "Турист. Охотник. Рыболов - 2017", которая пройдет с 28 сентября по 1 октября в Волгограде. Об этом сообщила в среду пресс-служба холдинга.

"Предприятие "Швабе" покажет два новых изделия: закрытый коллиматорный прицел Р1х20 Avis и оптический прицел переменной кратности PV1-7х25МL. Они будут представлены публике на стенде Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ, входит в холдинг "Швабе")", - говорится в сообщении холдинга.

Как пояснили разработчики прицельной оптики, закрытый коллиматорный прицел предназначен для охоты и спортивной стрельбы, обладает компактными размерами и 9-уровневой ручной регулировкой яркости прицельной сетки.

"Вторая разработка Вологодского оптико-механического завода имеет дальность стрельбы до 150 м и предназначена для поиска и выслеживания дичи как днем, так и в сумерки", - рассказал генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.

Прицелы могут быть использованы как охотниками-любителями, так и профессионалами. Изделия имеют высокие технические характеристики, конкурентоспособную цену и могут быть востребованы в сезон зимней охоты.

Всероссийская специализированная выставка "Турист. Охотник. Рыболов" является престижным специализированным отраслевым мероприятием и привлекает внимание производителей и специалистов лесного хозяйства, охотников, экспортеров.

"Участие в выставке имеет для нас большое значение в плане развития торговой деятельности на территории России. <..> В 2017 году в данном мероприятии примет участие более 100 организаций из разных регионов страны", - отметил Морозов.