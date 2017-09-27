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Японские инвесторы хотят выращивать под Смоленском клубнику, овощи и разводить скот

Экономика и бизнес
27 сентября, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Губернатор региона Алексей Островский и гендиректор компании "Хоккайдо Корпорэйшн" Юкио Тэмма также обсудили проект применения японских технологий по повышению плодородия почв

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Японская компания "Хоккайдо Корпорэйшн" намерена инвестировать в производство клубники, овощей и говядины в Смоленской области, об этом договорились губернатор Алексей Островский и гендиректор японской компании "Хоккайдо Корпорэйшн" Юкио Тэмма, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"Гендиректор компании "Хоккайдо Корпорэйшн" Юкио Тэмма на встрече с губернатором отметил, что для японской стороны большой интерес представляет развитие в Смоленской области тепличного хозяйства по выращиванию овощей и клубники. Также японская компания готова предложить ряд инновационных решений в производстве говядины", - сообщила пресс-служба.

В частности, в животноводстве предполагается получение высококачественного мяса от коров молочных пород за счет специальных технологий кормления, в том числе, с применением льняного масла.

На предложение инвестора Островский сказал, что сейчас Смоленская область - один из лидеров в стране по производству льна и продуктам его переработки и потому технология может быть успешно внедрена в регионе. Также на встрече обсуждался проект применения японских технологий по повышению плодородия почв.

Торговая компания "Хоккайдо Корпорэйшн" была учреждена для поддержки выхода местных компаний на международные рынки. В настоящее время она имеет обширную сеть, охватывающую Россию, КНР и страны АСЕАН.

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