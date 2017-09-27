Японские инвесторы хотят выращивать под Смоленском клубнику, овощи и разводить скот

Гендиректор: все объекты к Универсиаде-2019 строятся с максимальным наследиемСпорт 27 сентября, 18:58
Японские рыбаки за несколько месяцев убили почти 180 китовСоциальная ответственность 27 сентября, 18:53
"Химки" победили "Панатинаикос" и вышли в финал Кубка Гомельского по баскетболуСпорт 27 сентября, 18:49
Власти Бразилии отозвали разрешение на разработку полезных ископаемых в заповедникеСоциальная ответственность 27 сентября, 18:43
"Благосфера" покажет первый полнометражный фильм про паралимпийцаСоциальная ответственность 27 сентября, 18:31
Незрячая американка проедет на лошади по КолумбииСоциальная ответственность 27 сентября, 18:14
Росавиация полагает, что собственника "ВИМ-Авиа" может не быть в РоссииЭкономика и бизнес 27 сентября, 18:06
Номерной фонд нижегородских отелей увеличился на 1 тыс. мест в рамках подготовки к ЧМ-2018Новости партнеров 27 сентября, 17:59
Английских школьников научили сообщать о жестоком обращенииСоциальная ответственность 27 сентября, 17:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Японская компания "Хоккайдо Корпорэйшн" намерена инвестировать в производство клубники, овощей и говядины в Смоленской области, об этом договорились губернатор Алексей Островский и гендиректор японской компании "Хоккайдо Корпорэйшн" Юкио Тэмма, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.
"Гендиректор компании "Хоккайдо Корпорэйшн" Юкио Тэмма на встрече с губернатором отметил, что для японской стороны большой интерес представляет развитие в Смоленской области тепличного хозяйства по выращиванию овощей и клубники. Также японская компания готова предложить ряд инновационных решений в производстве говядины", - сообщила пресс-служба.
В частности, в животноводстве предполагается получение высококачественного мяса от коров молочных пород за счет специальных технологий кормления, в том числе, с применением льняного масла.
На предложение инвестора Островский сказал, что сейчас Смоленская область - один из лидеров в стране по производству льна и продуктам его переработки и потому технология может быть успешно внедрена в регионе. Также на встрече обсуждался проект применения японских технологий по повышению плодородия почв.
Торговая компания "Хоккайдо Корпорэйшн" была учреждена для поддержки выхода местных компаний на международные рынки. В настоящее время она имеет обширную сеть, охватывающую Россию, КНР и страны АСЕАН.