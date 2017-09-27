Японские инвесторы хотят выращивать под Смоленском клубнику, овощи и разводить скот

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Японская компания "Хоккайдо Корпорэйшн" намерена инвестировать в производство клубники, овощей и говядины в Смоленской области, об этом договорились губернатор Алексей Островский и гендиректор японской компании "Хоккайдо Корпорэйшн" Юкио Тэмма, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"Гендиректор компании "Хоккайдо Корпорэйшн" Юкио Тэмма на встрече с губернатором отметил, что для японской стороны большой интерес представляет развитие в Смоленской области тепличного хозяйства по выращиванию овощей и клубники. Также японская компания готова предложить ряд инновационных решений в производстве говядины", - сообщила пресс-служба.

В частности, в животноводстве предполагается получение высококачественного мяса от коров молочных пород за счет специальных технологий кормления, в том числе, с применением льняного масла.

На предложение инвестора Островский сказал, что сейчас Смоленская область - один из лидеров в стране по производству льна и продуктам его переработки и потому технология может быть успешно внедрена в регионе. Также на встрече обсуждался проект применения японских технологий по повышению плодородия почв.

Торговая компания "Хоккайдо Корпорэйшн" была учреждена для поддержки выхода местных компаний на международные рынки. В настоящее время она имеет обширную сеть, охватывающую Россию, КНР и страны АСЕАН.