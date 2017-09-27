Госдума приняла законы об исполнении бюджетов ПФР, ФОМС и ФСС за 2016 год

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в целом законы об исполнении бюджетов Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2016 год.

Согласно закону об исполнении бюджета ПФР, в 2016 году бюджет ПФР по доходам исполнен в сумме 7,63 трлн рублей, из них почти 7,5 трлн рублей - не связанных с формированием средств для финансирования накопительной пенсии. Расходы составили 7,83 трлн рублей, дефицит бюджета ПФР - 204,4 млрд рублей.

Отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования утвержден с доходами в размере 616 млрд рублей и расходами в 664 млрд рублей. Дефицит бюджета ФСС составил 48 млрд рублей.

Доходы Фонда обязательного медицинского страхования, согласно закону, составили 1,66 трлн рублей, расходы - 1,6 трлн рублей. Профицит бюджета фонда - 64 млрд рублей.

Выступая с докладом по исполнению бюджетов внебюджетных фондов, глава Счетной палаты Татьяна Голикова остановилась на проблемных вопросах, от решения которых, по ее мнению, "зависит исполнение бюджетов фондов будущих лет". "Задолженность по страховым взносам в ПФР на 1 января 2017 года выросла почти в 2,5 раза и составила 430,7 млрд рублей. Задолженность на аналогичную дату, отраженная в отчетности ФОМС, - 61 млрд рублей. Это значительные объемы, по части которых, по информации ФНС, пропущены сроки взыскания или не представлены меры по взысканию", - отметила она.

Причины роста объемов задолженности еще предстоит проанализировать, считает Голикова, но с точки зрения бюджетов ПФР и ФОМС - "это упущенные доходы и, соответственно, в части ПФР - растущий трансферт из бюджета, в части ФОМС - неоказанная медицинская помощь".

Голикова также указала на нарушения в деятельности ПФР. "Фондом нарушается законодательство в части инвестирования средств пенсионных накоплений граждан. В 2016 году данные нарушения привели к тому, что граждане не получат доход на сумму более 132 млн рублей. Данные средства для граждан вернуть невозможно, предотвратить такую ситуацию в будущем - прямая обязанность ПФР", - сказала она.