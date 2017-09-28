"Ведомости": Exxon Neftegas сохраняет планы по строительству "Дальневосточного СПГ"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Оператор первого масштабного шельфового проекта в России "Сахалин-1" Exxon Neftegas, в котором "Роснефти" принадлежит 20%, сохраняет планы по строительству собственного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе порта Де-Кастри в Хабаровском крае. Об этом в четверг пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы компании.

По словам президента компании Стивена Батта, отмечает издание, Exxon Neftegas высоко оценивает перспективы спроса на СПГ в регионе и считает, что строительство собственного завода позволит монетизировать запасы газа. Кроме того, предполагаемую мощность "Дальневосточного СПГ" на этапе подготовки предварительной документации удалось увеличить почти на четверть - до 6,2 млн т (год назад показатель оценивали в 5 млн т).

Газета поясняет, что для производства такого количества СПГ в год необходимо почти 10 млрд куб. м газа (в 2016 году "Сахалин-1" поставил покупателям 2,37 млрд куб. м, проектная мощность добычи - 10 млрд).

Проект "Дальневосточный СПГ" "Роснефть" намерена реализовать в партнерстве с ExxonMobil, которая контролирует Exxon Neftegas, за счет газа проекта "Сахалин-1". Проектная мощность первой очереди завода - 5 млн т в год с возможным расширением в будущем. Проект по строительству завода компания "Роснефть" начала в 2013 году. По последним данным, запуск завода возможен в 2020 году.

Планировалось, что завод будет построен на Сахалине близ поселка Ильинский. Однако из-за отсутствия доступа к инфраструктуре проекта "Сахалин-2" стали обсуждать возможность переноса площадки в Де-Кастри. Проект оценивался в $8 млрд.