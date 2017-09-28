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СУЭК в Кузбассе купила угольный участок за 258 млн рублей

Экономика и бизнес
28 сентября, 8:41 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 28, сентября. /ТАСС

По данным аукционной документации, запасы Таллинского-Западного-6 составляют 77,8 млн тонн

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КЕМЕРОВО, 28 сентября. /ТАСС/. "СУЭК-Кузбасс" приобрела за 258,1 млн рублей угольный участок Талдинский-Западный-6 с запасами 77,8 млн тонн угля, расположенный в Прокопьевском и Новокузнецком районах Кемеровской области.

"Признать победителем аукциона на правом пользования недрами <…> АО "СУЭК-Кузбасс", подтвердившее готовность уплатить разовый платеж в сумме 258 млн 127,1 тыс. рублей", - сообщил на заседании аукционной комиссии в четверг начальник отдела геологии и лицензирования по Кемеровской области (Кузбасснедра) Асламбек Гермаханов.

По данным аукционной документации, запасы Таллинского-Западного-6 составляют 77,8 млн тонн, прогнозные ресурсы - 166,9 млн тонн энергетического угля. В материалах уточняется, что район размещения данного участка недр интенсивно осваивают угольные предприятия. Талдинский Западный-6 имеет смежные границы, в том числе с горными отводами "СУЭК-Кузбасс".

Также в четверг на продажу выставлялся угольный участок Камышанский Промежуточный за 8,9 млн рублей. Подсчитанных запасов нет, прогнозные ресурсы оцениваются в 55,7 млн тонн угля. Изначально на него было три заявителя - "Горно-транспортная компания "Регион-ресурс", "СУЭК-Кузбасс" и "СУЭК-Хакасия". Однако на аукцион присутствовала только первая из них, и он был признан несостоявшимся.

"Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) входит в Топ-10 мировых производителей и экспортеров угля и является крупнейшим в России производителем угля. По итогам 2016 года предприятия компании добыли 105,47 млн тонн (на 7,9% больше, чем годом ранее), продажи угля на экспорт составили 51,9 млн тонн. Производственные активы компании расположены в 7 регионах РФ, в составе СУЭКа 15 разрезов, 12 шахт, 9 обогатительных фабрик и установок, а также 3 порта, в которых компания является одним из основных акционеров.

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