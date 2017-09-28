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Курс доллара на Московской бирже вырос до 58,34 рубля

Экономика и бизнес
28 сентября, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Курс евро достиг отметки 68,59 рубля

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 58,34 рубля. Евро поднялся на 22 копейки и достиг отметки 68,59 рубля.

Индекс ММВБ опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2079,14 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,1%, до отметки 1125,39 пункта.

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