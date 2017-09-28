Курс доллара на Московской бирже вырос до 58,34 рубля

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 58,34 рубля. Евро поднялся на 22 копейки и достиг отметки 68,59 рубля.

Индекс ММВБ опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2079,14 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,1%, до отметки 1125,39 пункта.