Минск не исключает транзита нефтепродуктов через порты РФ при экономической выгоде

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МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Белоруссия не исключает возможности транзита нефтепродуктов через российские порты при условии экономической выгоды. Такое мнение высказал в четверг журналистам заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" Сергей Каморников.
"По вопросу возможного транзита нефтепродуктов через российские порты продолжаются отраслевые переговоры, переговоры с железными дорогами (РЖД и БЖД), переговоры с портами, чтобы они снижали тарифы и предоставляли те условия, которые сегодня могут предложить порты в странах Балтии и Украине, - отметил он. - Если российские порты будут выгодны для Белоруссии с учетом всех составляющих (доставка, особенности раздельного хранения, цена), то, в принципе, нам ничто не мешает экспортировать продукты и по этому северному направлению". По его словам, "пока это просто открытый диалог".
Правление ОАО "РЖД" предоставило до конца 2018 года 50% скидку на перевозку белорусского мазута, дизельного топлива и бензина в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги. В этой связи в Минске отмечали, что вопрос переориентации потока белорусских нефтепродуктов в направлении портов России стоит в повестке дня, и белорусская сторона прорабатывает такую возможность, но будет исходить из экономической целесообразности. Пока же тарифы в иных направлениях ниже по сравнению с российскими, даже с учетом скидки РЖД.