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Сумма кредита на строительство аэропорта Симферополя превысила 5 млрд рублей

Экономика и бизнес
28 сентября, 12:12 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 28, сентября. /ТАСС

Получение кредитных средств позволит осуществить строительство нового терминала без нарушений установленных сроков

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Общая сумма средств, выданных РНКБ (Российским национальным коммерческим банком) в рамках кредитования строительства нового терминала аэропорта Симферополь, превысила 5 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба банка.

"РНКБ (ПАО) перечислил очередной транш ООО "Международный аэропорт Симферополь" в рамках договора о предоставлении синдицированного кредита для строительства нового пассажирского терминала площадью 78 тыс. кв. м. На данный момент общая сумма выданных кредитных средств составила более 5 млрд рублей. Ранее банк открыл кредитную линию для ООО "Международный аэропорт Симферополь" с общим лимитом в размере 13,98 млрд рублей, средства будут предоставлены на 15,5 лет", - сказано в сообщении.

По словам гендиректора ООО "Международный аэропорт Симферополь" Евгения Плаксина, получение кредита позволяет осуществлять строительство нового терминала, не нарушая установленные сроки. "На сегодняшний день на строительной площадке нового терминала продолжается остекление фасадов, полностью завершен монтаж кровли здания, ведутся отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. На объекте задействовано более 2 тыс. человек и 100 единиц техники", - цитирует пресс-служба РНКБ слова Плаксина.

Новый пассажирский терминал площадью 78 тыс. кв. м строит в Симферополе компания "Международный аэропорт Симферополь". Генподрядчиком выступает компания из Крыма "Альфа Констракшн". Сообщалось, что терминал будет сдан в апреле 2018 года, пассажиропоток, согласно прогнозам, составит сначала 6,5 млн человек в год, а впоследствии будет увеличен до 10 млн человек. Планируемая пропускная способность терминала в час пик - 3,65 тыс. пассажиров в час.

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