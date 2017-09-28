С 1 октября в Ненецком округе можно будет получить по госпрограмме ипотеку под 1%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Жители Ненецкого автономного округа (НАО) смогут с 1 октября получить жилье в ипотеку под 1% в рамках региональной госпрограммы, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Закон, предусматривающий возможность приобретения жилья на территории Ненецкого автономного округа при заключении ипотечного кредита под 1%, вступит в силу через 10 дней. При этом его действие будет распространяться на договоры, заключенные с 1 октября 2017 года. Накануне губернатор НАО Игорь Кошин подписал соответствующие изменения в закон "Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в НАО", - говорится в сообщении.

Закон, принятый на сентябрьской сессии Собрания депутатов НАО, вносит поправки в уже действующий на территории региона закон о пятипроцентной ипотеке. В нем появились новые, еще более льготные, условия. Банкам, участвующим в программе пятипроцентной ипотеки, не нужно пересматривать свои внутренние регламенты, и они автоматически смогут включиться в кредитование по новой программе.

Для того, чтобы участвовать в программе, заемщик должен жить в НАО и покупать жилье здесь же. Есть ряд требований и к дому, где покупается квартира: он должен быть кирпичным или монолитно-бетонным, не старше 25 лет. Под такой срок эксплуатации в НАО сейчас попадает 82 объекта на 4999 квартир. Увеличен также срок субсидирования банков из окружной казны - с 10 до 15 лет.

Свою готовность участвовать в реализации проекта уже выразил Московский индустриальный банк.