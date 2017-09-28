Единороссы предложат Минэкономразвития создать региональный экспортный рейтинг

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Предпринимательская платформа "Единой России" обратится к председателю правительства РФ, председателю партии Дмитрию Медведеву с предложением рекомендовать Минэкономразвития проработать вопрос о формировании регионального экспортного рейтинга для оценки усилий региональных властей по созданию условий для наращивания экспорта. Это следует из резолюции заседания платформы на тему "Поддержка и развитие несырьевого экспорта в РФ".

"Обратиться к председателю партии "Единая Россия", председателю правительства с предложением рекомендовать Минэкономразвития совместно с АО "Российский экспортный центр" проработать вопрос о создании Регионального экспортного рейтинга для оценки наращивания экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и переориентации импортозамещения на продукцию, способную конкурировать на внешних рынках", - говорится в тексте резолюции.

Открывая заседание, заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко заверил, что "все выработанные на заседании предложения будут вынесены на программную комиссию", которую возглавляет Медведев. "Документы и предложения, которые сегодня будут выработаны, по сути, лягут на стол председателя партии", - сказал он.