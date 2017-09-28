"Лукойл" ввел в Коми установку для полной утилизации газа и получения серы

СЫКТЫВКАР, 28 сентября. /ТАСС/. Президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов и глава Республики Коми Сергей Гапликов запустили в четверг в промышленную эксплуатацию установку подготовки нефти (УПН) "Восточный Ламбейшор", возведенную в границах Денисовского лицензионного участка. Она позволит исключить сжигание попутного нефтяного газа на факелах и полностью направлять газ на переработку, а также производить серу, сообщили ТАСС на предприятии "Лукойл-Коми".

"Строительство установки "Восточный Ламбейшор" полностью завершено. Нефтяная часть установки позволяет очищать нефть от всех примесей и производить товарную нефть. Газовая установка позволит отделять попутный нефтяной газ от примесей, в частности, сероводорода, и полностью направлять газ на переработку на Усинский ГПЗ, сжигание газа теперь исключено. Кроме того, установка позволит производить гранулированную серу (до 28,5 тыс. тонн) для химической промышленности", - сообщили на предприятии.

Мощность установки "Восточный Ламбейшор" составляет 1,53 млн тонн нефти и 309 млн кубометров газа в год. Аналогичная установка была введена на Баяндыском месторождении в Коми в 2015 году.

Президент нефтяной компании и глава республики также посетили Усинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) после очередного этапа реконструкции. Завод действует с 1980 года, в 2000 году вошел в состав "Лукойла". Усинский ГПЗ собирает попутный нефтяной газ с подразделений "Лукойл-Коми" с Харьягинского, Возейского, Усинского и Кыртаельского месторождений.

Реконструкция завода идет с 2012 года, введены объекты, которые позволили увеличить объем подготовки и переработки газа втрое - с 200 до 600 млн кубометров.

Инвестиции

Инвестиции в данные объекты не называются, но, как сказал ранее ТАСС Вагит Алекперов, объем вложений в промышленные проекты в Коми в 2017 году оцениваются в 70 млрд рублей, на этом же уровне их предполагается сохранить и в 2018 году.

Наиболее приоритетные направления - развитие Ярегского месторождения и месторождений Денисовской впадины, в том числе и Восточно-Ламбейшорского. "Лукойл-Коми" разрабатывает 64 нефтяных и одно газовое месторождение в Коми и Ненецком автономном округе. В Коми добычу углеводородов ведет 21 предприятие на 82 месторождениях, доля "Лукойл-Коми" достигает почти 80% от общего объема добычи нефти.