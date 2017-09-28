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Бюджет Оренбургской области на 2018 год запланирован как бездефицитный

Экономика и бизнес
28 сентября, 19:08 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 28, сентября. /ТАСС

Новацией бюджетного цикла региона станет внедрение механизмов проектного управления в областные государственные программы

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ОРЕНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Проект бюджета Оренбургской области на 2018 год предполагает объем доходов в размере 71,4 млрд рублей и такой же объем расходов, сообщила в четверг министр финансов региона Татьяна Мошкова на заседании областного правительства.

"Проект областного бюджета сформирован, общий объем доходов областного бюджета на 2018 год спрогнозирован в сумме 71,4 млрд рублей, расходы составят также 71,4 млрд рублей. На 2019 год доходы запланированы в 73,2 млрд рублей, на 2020 год - 74,9 млрд рублей", - сказала она.

Проект бюджета будет до 1 ноября внесен в Заксобрание области.

В доходах областного бюджета учтены налоговые и неналоговые доходы на 2018 год - 61,7 млрд рублей, что больше параметров 2017 года на 5,3%. В структуре областного бюджета на долю налоговых поступлений приходится 99%, неналоговые доходы - 1%. На зарплату работникам, подпадающим под действие майских указов президента РФ, запланировано выделение 5,1 млрд рублей, на социальную поддержку многодетных семей, детей-сирот, ветеранов труда, тружеников тыла - 6,4 млрд рублей. Сообщается, что новацией бюджетного цикла станет внедрение механизмов проектного управления в областные государственные программы.

"В приоритете - заработная плата, социальные выплаты, бесперебойная работа учреждений, которые оказывают услуги жителям области. Всем министерствам необходимо беречь каждую копейку, взвешенно и рачительно подходить к использованию бюджетных средств. Перед муниципальными образованиями ставлю задачу, так же как и в этом году, свои бюджеты составить без дефицитов", - сказал на заседании глава региона Юрий Берг.

В 2017 году доходы регионального бюджета Омской области составили более 65,4 млрд рублей, расходы превысили 67,3 млрд рублей, дефицит составил 1,8 млрд рублей.

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