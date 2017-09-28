Логистический комплекс "Ашан" в Домодедове введут в эксплуатацию в конце 2018 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Центр логистики "Ашан Южные Врата", который станет крупнейшим в Европе терминалом "Ашана", будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2018 года в городском округе Домодедово Московской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе заместителя председателя правительства Подмосковья - министра инвестиций и инноваций региона.

"Федеральный центр логистики "Ашан Южные Врата" в Домодедове площадью 140 тыс. кв. м. станет крупнейшим терминалом "Ашан" в Европе и позволит обслуживать все магазины "Ашан" в Москве и Московской области. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2018 года", - говорится в сообщении.

Объем инвестиций в проект составит более $104,4 млн. На первом этапе ввода комплекса будет создано 700 рабочих мест, далее - еще 300.

Сообщается, что 29 сентября 2017 года состоится церемония торжественной закладки первого камня комплекса "Ашан Южные ворота", в мероприятии примут участие зампред правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, управляющий директор Radius Group Дэвид Саймонс, президент "Ашан Россия" Франсуа Реми.

На территории Московской области работает 10 гипермаркетов "Ашан".