Инвестор МТС подал иск к АФК "Система" на 133 млрд рублей дивидендов "Башнефти"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Предприниматель из Омска Евгений Графеев, долго и безуспешно судившийся с мобильным оператором МТС из-за реорганизации одной из ее дочерних компаний, подал в Арбитражный суд Москвы иск к АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" о возврате полученных от "Башнефти" дивидендов во время владения компанией. В распоряжении ТАСС имеется копия иска, поданного в суд Москвы через электронную систему "Мой Арбитр", подачу иска подтвердил и сам Графеев.

В картотеке Арбитража Москвы на момент написания материала не было сведений о регистрации иска. "Предварительная сумма исковых требований составляет 133 млрд рублей. Прошу суд вынести решение о возврате выплаченных ответчикам дивидендов от деятельности компании "Башнефть" в связи с незаконным владением акциями общества на основании ст. 1102 ГК РФ "Неосновательное обогащение", - говорится в документе.

Графеев уклонился от ответа на вопрос, является ли он миноритарным акционером "Роснефти" или "Башнефти", согласившись, что он является просто неравнодушным гражданином.

"Любой гражданин должен быть заинтересован. Это, как учили со школы, гражданский долг", - сказал он ТАСС.

По данным картотеки суда, Графеев несколько лет судился против дочернего общества АФК - сотового оператора МТС. Согласно данным суда, Графеев требовал расторгнуть договор купли-продажи и восстановить его в правах владельца принадлежащих ему 2,5% обыкновенных и 12,5% привилегированных акций омской компании "Мобильные системы связи" (в 2008 году произошла ликвидация компании путем присоединения к МТС - прим. ред.), а в случае невозможности выплатить ему рыночную стоимость пакета акций по состоянию на 31.09.2008 г. в сумме чуть более 849 млн рублей. Однако Графееву не удалось выиграть дело.

Представитель АФК "Система" Сергей Копытов заявил ТАСС, что корпорации неизвестно о данном иске, однако истец компании знаком. "Он неоднократно и безрезультатно подавал иски к нашей дочерней компании МТС. При этом за 6 лет состоялось более 100 судебных разбирательств с участием Графеева и МТС. Ни один из его исков к МТС не был удовлетворен. Более того, суд удовлетворил иск МТС о признании Графеева лицом, распространившим в отношении МТС порочащие и не соответствующие действительности сведения. Поэтому возможная подача иска к АФК "Система" будет расцениваться не иначе как попытка самопиара и очередной пример сутяжничества этого гражданина", - сказал Копытов.

В "Роснефти" пока не прокомментировали информацию о подаче иска Графеевым.

Предыстория

В иске к АФК "Система" и "Система-Инвест" Графеев называет себя "заинтересованным лицом". В документе истец ссылается на решения арбитражных судов по отчуждению акций "Башнефти" в пользу государства, а также недавнего - по взысканию с АФК "Система" с "Система-Инвест" 136,3 млрд рублей убытков, причиненных во время реорганизации "Башнефти" в 2014 году. Суд счел реорганизацию "Башнефти" "способом вывода активов". Иск к корпорации подала нефтяная компания "Роснефть", купившая в октябре 2016 года 50,01% акций "Башнефти" у государства, после проведения масштабного аудита башкирской компании.

АФК уже обжаловала решение Арбитража Башкирии, в компании считают этот этап обязательным для мирового соглашения с "Роснефтью" "которое может быть утверждено только в рамках судебного процесса". Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев называл этот поступок АФК "Системы" "односторонним отказом от мирового соглашения" в отсутствие конкретных предложений по урегулированию спора. Леонтьев отмечал, что "Роснефть" в рамках мирового соглашения готова не предъявлять новых претензий к АФК "Система" и помочь корпорации с организацией кредита для выплаты в адрес "Башнефти" 136,3 млрд рублей по решению Арбитражного суда Башкирии. Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что АФК могла бы использовать для выплаты по иску дивиденды, полученные от "Башнефти" во время владения акциями башкирской компании. Леонтьев тогда отмечал, что других предложений по мирному урегулированию от "Роснефти" поступить не может, так как нефтяная компания не вправе игнорировать решение суда и действовать в ущерб интересам основного акционера.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что встречался с главой "Роснефти" Игорем Сечиным и владельцем АФК "Система" Владимиром Евтушенковым по поводу судебного разбирательства и рассчитывает на то, что сторонам удастся достичь мирового соглашения. Глава государства подчеркивал, что соглашение, по его мнению, пойдет как на пользу "Роснефти" и АФК "Система", так и на пользу российской экономике.