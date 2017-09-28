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"Сибур" разместил евробонды на $500 млн под 4,125% годовых

Экономика и бизнес
28 сентября, 22:35 UTC+3 МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Организаторы размещения - ING, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Sberbank CIB и Газпромбанк

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Компания "Сибур" разместила шестилетние евробонды на $500 млн под 4,125% годовых, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"Объем размещения составил $500 млн, ставка купона - 4,125% годовых", - сказал он.

Эти данные ТАСС подтвердил первый вице-президент Газпромбанка (один из организаторов размещения) Денис Шулаков.

"Выход на рынок состоялся в условиях повышенной волатильности и сохраняющейся нервозности в последние два дня, на фоне почти 10 базисных пунктов расширения сопоставимых казначейских облигаций США", - сообщил Шулаков.

Он отметил широкий интерес инвесторов к кредитной и инвестиционной истории "Сибура" по ходу road show в Европе (Швейцария, Голландия, Германия, Великобритания) и США: "Книга заявок более чем в 3,5 раза переподписана. Участие приняли ведущие западные управляющие активами, финансовые компании и банки".

Компания с 20 сентября проводила встречи с инвесторами в Великобритании, Континентальной Европе, США и России для размещения бумаг.

"Сибур" размещает новые евробонды с целью выкупа уже обращающихся бумаг с погашением в 2018 году. Сейчас обращаются бумаги этого выпуска на сумму $616 млн, инвесторы предъявили к выкупу облигации на $172 млн.

Организаторами размещения назначены ING, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Sberbank CIB и Газпромбанк.

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