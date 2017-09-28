"Сибур" разместил евробонды на $500 млн под 4,125% годовых

Лунев: в России никто не может сравниться с болельщиками "Зенит"Спорт 28 сентября, 23:43
Ватутин: финал Кубка Гомельского придаст интереса стартующему сезону в РоссииСпорт 28 сентября, 23:16
Футболист "Зенита" Кокорин поблагодарил вратаря "Реал Сосьедада" за пропущенный мячСпорт 28 сентября, 23:10
Футболист "Локомотива" Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги ЕвропыСпорт 28 сентября, 23:08
Хлебников насторожен успехом "Аритмии" и рад, что ее не выдвинули на "Оскар"Культура 28 сентября, 22:57
Манчини: Кокорин замечательно сыграл в матче с "Реал Сосьедадом"Спорт 28 сентября, 22:47
Собянин назвал дату подключения жилых домов Москвы к отоплениюОбщество 28 сентября, 22:47
Карлсен вышел в лидеры шахматного турнира на острове МэнСпорт 28 сентября, 22:41
Тренер "Реал Сосьедада": "Зенит" может далеко пройти в Лиге ЕвропыСпорт 28 сентября, 22:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Компания "Сибур" разместила шестилетние евробонды на $500 млн под 4,125% годовых, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.
"Объем размещения составил $500 млн, ставка купона - 4,125% годовых", - сказал он.
Эти данные ТАСС подтвердил первый вице-президент Газпромбанка (один из организаторов размещения) Денис Шулаков.
"Выход на рынок состоялся в условиях повышенной волатильности и сохраняющейся нервозности в последние два дня, на фоне почти 10 базисных пунктов расширения сопоставимых казначейских облигаций США", - сообщил Шулаков.
Он отметил широкий интерес инвесторов к кредитной и инвестиционной истории "Сибура" по ходу road show в Европе (Швейцария, Голландия, Германия, Великобритания) и США: "Книга заявок более чем в 3,5 раза переподписана. Участие приняли ведущие западные управляющие активами, финансовые компании и банки".
Компания с 20 сентября проводила встречи с инвесторами в Великобритании, Континентальной Европе, США и России для размещения бумаг.
"Сибур" размещает новые евробонды с целью выкупа уже обращающихся бумаг с погашением в 2018 году. Сейчас обращаются бумаги этого выпуска на сумму $616 млн, инвесторы предъявили к выкупу облигации на $172 млн.
Организаторами размещения назначены ING, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Sberbank CIB и Газпромбанк.