Миллер: по итогам года "Газпром" установит рекорд по поставкам газа в Турцию

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АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. По итогам года "Газпром" установит рекорд по поставкам газа в Турцию, объемы поставок выросли на 48% в сентябре. Об этом сказал в четверг вечером журналистам глава компании Алексей Миллер.
"Нас радует, что растут объемы поставок газа в Турцию в этом году. Если сравнивать период с 1 января по сегодняшний день 2017 года с аналогичным периодом 2016 года, то объем поставок на турецкий рынок вырос на 24,3%. Это плюс 4,1 млрд кубометров газа в год, - сказал глава "Газпрома". - Это говорит о том, что, по видимому, по итогам 2017 года "Газпром" установит исторический рекорд по поставке газа на турецкий рынок", - сказал он.
"Если говорить о сентябре, все-таки уже приближается осенне-зимний сезон, то сравнивая сентябрь 2017 года с сентябрем 2016 года, объемы поставок газа в Турцию увеличились на 48%, что еще раз говорит о том, что "Турецкий поток" - это проект, который является экономически оправданным и востребованным", - добавил Миллер.