Курс доллара на Московской бирже вырос на 9 копеек

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 58 руб. Евро укрепился на 17 копеек и составил 68,39 руб.

Индекс ММВБ практически не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2071,33 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,1% и составил 1126,72 пункта.