"ВИМ-Авиа" в пятницу отменила четыре рейса из Пулкова в Даламан, Анталью и Москву

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" в пятницу отменила четыре рейса из петербургского аэропорта Пулково. Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло транспортного узла.
Как следует из данных табло, отменены два рейса в турецкий Даламан, а также по одному - в Анталью и Москву.
В четверг "ВИМ-Авиа" совершила первый полет из Пулкова после двух дней полной отмены рейсов из аэропорта. Рейс № 801 из Санкт-Петербурга вылетел в Пекин после длительной задержки, на борту находились порядка 200 китайских туристов. Отмены и задержки полетов у компании из аэропорта начались 25 сентября.