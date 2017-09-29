Законопроект об акционировании Российского объединения инкассации принят в первом чтении

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об акционировании Российского объединения инкассации ("Росинкас"). Документ разработан правительством РФ.
Законопроект предусматривает, что после преобразования "Росинкаса" в акционерное общество 100% его уставного капитала будет владеть ЦБ РФ. Срок проведения реорганизации - не позднее 1 января 2018 года.
Имущество, принадлежащее объединению "Росинкас", признается федеральной собственностью, полномочия по владению, пользованию и распоряжению которым осуществляет Банк России, и передается регулятором в качестве вклада в уставный капитал АО "Российское объединение инкассации". Передача имущества осуществляется на основании решения совета директоров Банка России.
Сейчас "Росинкас" - это юридическое лицо с особыми уставными задачами, созданное для обеспечения деятельности ЦБ РФ по организации наличного денежного обращения и входит в единую централизованную систему ЦБ. При этом организационно-правовая форма "Росинкаса" не относится к какой-либо из предусмотренных действующим законодательством организационно-правовых форм юрлиц.
"Преобразование объединения "Росинкас" в акционерное общество необходимо в целях обеспечения управления его деятельностью Банком России в рамках корпоративных процедур, предусмотренных законодательством об акционерных обществах", - говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.
Отмечается, что на аналогичных подходах базируется контролирующее участие ЦБ в Сбербанке, Национальной системе платежных карт и Российской национальной перестраховочной компании.