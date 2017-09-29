Пулково прогнозирует рост пассажиропотока в 2018 году до 17,6 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге прогнозирует рост пассажиропотока в 2018 году на 10% в сравнении с текущим годом, до 17,6 млн человек. Об этом в пятницу сообщил журналистам коммерческий директор управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" Евгений Ильин.

"Мы рассчитываем, что в 2018 году рост [пассажиропотока] составит порядка 10%", - сказал он.

По итогам 2017 года пассажиропоток Пулково, согласно прогнозам, должен составить рекордные 16 млн человек.

Пулково является главным хабом Санкт-Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России. Пропускная способность нового объединенного пассажирского терминала после завершения реконструкции Пулково-1 составляет около 18 млн пассажиров в год.

По итогам 2016 года пассажиропоток Пулокво составил 13,3 млн человек.