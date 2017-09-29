Собянин: бизнес приносит бюджету города три рубля на каждый вложенный властями рубль

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы подсчитали, что на каждый вложенный мэрией в инфраструктуру для развития бизнеса рубль в бюджет города поступает три. Об этом в пятницу сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"На каждый рубль, который город вкладывает в развитие инфраструктуры, бизнес вкладывает три рубля в инвестиции, в этом году объем инвестиций достигнет астрономической суммы в 2 трлн рублей. Москва прошла через трудный период очередного кризиса. Наше предпринимательство доказало, что оно созрело, стало разветвленным, приспособленным к новым жестким условиям, начало еще более динамично развиваться. Мы видим это по количеству зарегистрированных фирм, динамике налогов, которые приходят в бюджет города, по тому, как развивается в целом наша столица", - сказал он, выступая на открытии бизнес-форума "Трансформация".

По словам Собянина, проведение подобных форумов доказывает неугасающий интерес бизнеса к развитию, обмену опытом, взаимодействию с городом. "За эти годы было построено более 12 млн квадратных метров коммерческой недвижимости... и впервые Москва по параметрам (ввода недвижимости - прим. ТАСС) догнала большинство европейских стран", - добавил он.

Мэр добавил, что за последние года в Москве созданы десятки новых технопарков, в которых работают более 40 тыс. специалистов. Также в столице заработали около 30 высокотехнологичных промышленных комплексов.

Бизнес-форум "Трансформация" проходит в Москве с 29 по 30 сентября. Организатор - университет "Синергия" при поддержке городского департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.