МОСКВА, 29 спасибо. /ТАСС/. Российские регионы в 2017 году сдадут 139 проблемных объектов долевого строительства, а в 2018 году еще 187. Об этом сообщил журналистам глава Минстроя РФ Михаил Мень.

Система мониторинга долевого строительства проблемных объектов была запущена летом. Минстрой запросил у регионов информацию по таким объектам. Регионы должны были до 1 августа представить дорожные карты по решению проблем граждан, включенных в реестр обманутых дольщиков. На сегодняшний день 72 региона представили планы-графики сдачи проблемных объектов долевого строительства. Всего в реестре содержится 830 объектов, заявки в реестр Минстроя подали 38 тыс. 154 человека. В число этих 830 объектов не вошли объекты СУ-155, уточнил Мень.

По словам министра, в 2019 году регионы планируют сдать 160 объектов долевого строительства, в 2020 году - 97, а в 2021 году - 19 объектов. "Есть часть проблемных объектов, по которым не названы конкретные сроки", - добавил глава министерства, уточнив, что речь идет о 228 объектах.

Мень подчеркнул, что работа с регионами по вопросу обманутых дольщиков еще не закончена, дорожные карты будут корректироваться. Регионы должны отчитываться по выполнению планов-графиков каждый квартал. Информация о планах-графиках проблемных объектов опубликована на сайте Минстроя.

Больше всего проблемных объектов долевого строительства в настоящее время находятся в Ростовской области (67 объектов), на втором месте Краснодарский край (56 объектов).