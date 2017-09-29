Бюджет РФ до 2020 года учитывает снижение цен на нефть после завершения сделки ОПЕК+

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ заложило в бюджет до 2020 года постепенное снижение цен на нефть после окончания действия соглашения ОПЕК+ в марте 2018 года, следует из проекта бюджета.

"В основу прогноза заложена предпосылка о сохранении цен на нефть вблизи текущих уровней до окончания срока действия соглашения об ограничении добычи (март 2018 года). После окончания действия договора прогнозируется постепенное снижение цен на нефть под давлением роста добычи нефти (в том числе в странах, не участвующих в соглашении об ограничении добычи) и низкого спроса на фоне невысоких темпов роста мировой экономики", - говорится в документе.