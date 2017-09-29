Госфинансирование АПК в бюджете РФ на 2018 год заложено на уровне 222,27 млрд руб.

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Государственное финансирование программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в бюджете РФ 2018 год заложено на уровне 222,27 млрд руб. Об этом говорится в сопроводительных документах к проекту бюджета РФ на 2018-2020 годы.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на реализацию государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., в 2018 г. составят 222,27 млрд руб., в 2019 г. - 222,21 млрд руб., в 2020 г. - 222,22 млрд руб.", - отмечается в документе.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщал, что государственная поддержка агропромышленного комплекса (АПК) РФ в 2018 году может составить 250 млрд руб. Согласно постановлению правительства РФ, финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в 2018-2020 годах сокращено в 1,7 раза с предполагавшихся ранее 1,012 трлн руб. В соответствии с новым вариантом на развитие сельского хозяйства в 2018 году должно быть выделено 197,9 млрд руб., в 2019 году - 194 млрд руб., в 2020 году - 194,06 млрд руб. В 2017 году на развитие АПК должно быть выделено 215,8 млрд руб. Ткачев пояснял, что цифры, заложенные в госпрограмме являются ориентировочными.