Госфинансирование АПК в бюджете РФ на 2018 год заложено на уровне 222,27 млрд руб.

МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срывПроисшествия 29 сентября, 17:40
В Приамурье военнослужащий убил двух бойцов и офицераПроисшествия 29 сентября, 17:38
Всемирное антидопинговое агентство провело аудит всех подразделений РУСАДАСпорт 29 сентября, 17:31
Более 14 тыс. квартир предоставят переселенцам программы реновации к 2020 годуОбщество 29 сентября, 17:31
Врач, который "полюбил страдание"Общество 29 сентября, 17:25
Вдове космонавта Гагарина присвоено звание "Почетный гражданин Московской области"Общество 29 сентября, 17:24
Нелегальный водочный завод демонтировали в БесланеВ стране 29 сентября, 17:17
Китай может запретить автомобили на углеводородном топливеСоциальная ответственность 29 сентября, 17:10
Ведущие московские музеи поддержали благотворительную акцию фонда "Вера"Общество 29 сентября, 17:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Государственное финансирование программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в бюджете РФ 2018 год заложено на уровне 222,27 млрд руб. Об этом говорится в сопроводительных документах к проекту бюджета РФ на 2018-2020 годы.
"Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на реализацию государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., в 2018 г. составят 222,27 млрд руб., в 2019 г. - 222,21 млрд руб., в 2020 г. - 222,22 млрд руб.", - отмечается в документе.
Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщал, что государственная поддержка агропромышленного комплекса (АПК) РФ в 2018 году может составить 250 млрд руб. Согласно постановлению правительства РФ, финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в 2018-2020 годах сокращено в 1,7 раза с предполагавшихся ранее 1,012 трлн руб. В соответствии с новым вариантом на развитие сельского хозяйства в 2018 году должно быть выделено 197,9 млрд руб., в 2019 году - 194 млрд руб., в 2020 году - 194,06 млрд руб. В 2017 году на развитие АПК должно быть выделено 215,8 млрд руб. Ткачев пояснял, что цифры, заложенные в госпрограмме являются ориентировочными.