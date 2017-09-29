СМИ: власти Южной Кореи запретят все виды первичного размещения криптовалют

МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срывПроисшествия 29 сентября, 17:40
В Приамурье военнослужащий убил двух бойцов и офицераПроисшествия 29 сентября, 17:38
Всемирное антидопинговое агентство провело аудит всех подразделений РУСАДАСпорт 29 сентября, 17:31
Более 14 тыс. квартир предоставят переселенцам программы реновации к 2020 годуОбщество 29 сентября, 17:31
Врач, который "полюбил страдание"Общество 29 сентября, 17:25
Вдове космонавта Гагарина присвоено звание "Почетный гражданин Московской области"Общество 29 сентября, 17:24
Нелегальный водочный завод демонтировали в БесланеВ стране 29 сентября, 17:17
Китай может запретить автомобили на углеводородном топливеСоциальная ответственность 29 сентября, 17:10
Ведущие московские музеи поддержали благотворительную акцию фонда "Вера"Общество 29 сентября, 17:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Корея намерены запретить первичное размещение всех видов криптовалют (ICO - Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов). Об этом в пятницу сообщает агентство Yonhap со ссылкой на финансового регулятора страны.
По его информации, решение было принято после встречи чиновников профильных министерств под руководством комиссии по финансовым услугам. Регулятор заявил, что риск возможного мошенничества посредством ICO растет, поэтому необходимо запретить все виды "независимо от использования определенных технологий или названий". "Были случаи, когда деньги поступали в непродуктивном и спекулятивном направлении", - добавили в комиссии. Кроме того, регулятор сообщил о намерении более жестко контролировать торговые операции с криптовалютами и усилить меры против любых незаконных действий в этой области.
Ранее о различных похожих регулятивных намерениях в этой области сообщали также власти Китая и США, добавляет телеканал CNBC.