СМИ: власти Южной Кореи запретят все виды первичного размещения криптовалют

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Корея намерены запретить первичное размещение всех видов криптовалют (ICO - Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов). Об этом в пятницу сообщает агентство Yonhap со ссылкой на финансового регулятора страны.

По его информации, решение было принято после встречи чиновников профильных министерств под руководством комиссии по финансовым услугам. Регулятор заявил, что риск возможного мошенничества посредством ICO растет, поэтому необходимо запретить все виды "независимо от использования определенных технологий или названий". "Были случаи, когда деньги поступали в непродуктивном и спекулятивном направлении", - добавили в комиссии. Кроме того, регулятор сообщил о намерении более жестко контролировать торговые операции с криптовалютами и усилить меры против любых незаконных действий в этой области.

Ранее о различных похожих регулятивных намерениях в этой области сообщали также власти Китая и США, добавляет телеканал CNBC.