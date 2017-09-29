"Победа" в очередной раз оштрафована за требование оплатить провоз пакета

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" по требованию прокуратуры оштрафована за взимание оплаты за провоз пакета в ручной клади. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

"В аэропорту Белгорода при посадке на рейс авиакомпании по маршруту Белгород - Москва представителями авиаперевозчика при регистрации на рейс пассажиру неправомерно было отказано в бесплатном провозе в салоне воздушного судна в качестве ручной клади пакета с вещами, который находился в рюкзаке. Перевозчиком за провоз данных вещей с пассажира был взыскан сервисный сбор в размере 1500 рублей", - сообщили в ММТП.

В отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ ("Продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству, выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок выполнения работ либо оказания населению услуг"). Постановлением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области авиакомпания оштрафована на 20 тыс. рублей.

В этом году авиакомпания "Победа" уже была дважды оштрафована за требование оплатить провоз ручной клади на 120 тыс. рублей.