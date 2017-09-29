Абызов: в России внеплановых проверок бизнеса вдвое больше, чем плановых

АСТРАХАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Количество внеплановых проверок бизнеса в два раза превышает количество плановых проверок, в связи с чем в 2018 году планируется перевести внеплановые проверки на рискоориентированный подход. Об этом сообщил в пятницу на совещании в Астрахани министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, курирующий реформу надзорной деятельности в федеральном правительстве.

"На сегодняшний день количество внеплановых проверок [бизнеса] в два раза превышает количество плановых проверок. От 400 до 450 тыс. плановых проверок в год проводится и примерно около миллиона внеплановых. Это без учета административных расследований и всего остального", - сказал Абызов.

Он отметил, что "в целом по внеплановым проверкам по федеральным полномочиям идет сокращение", однако есть "существенный рост внеплановых проверок со стороны органов муниципального контроля и надзора". При этом не редкость, по его словам, когда "жалобы, на основании которых нужно провести внеплановые проверки, используются в том числе в целях недобросовестной конкуренции".

"Мы предполагаем в следующем году установить режим, в рамках которого, если объект, по которому поступила жалоба или обращение, не относится к объектам высокого уровня риска, если характер штрафа или нарушение не представляет повышенной угрозы для жизни и здоровья, то мы в этом случае будем направлять предписание с сигналом об исправлении нарушения, если оно есть. Будем давать возможность направить поднадзорному субъекту нам соответствующий ответ о том, что нарушения нет или оно есть и устранено. И не выходить на проверку", - сказал Абызов.