Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Абызов: в России внеплановых проверок бизнеса вдвое больше, чем плановых

Экономика и бизнес
29 сентября, 17:59 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 29, сентября. /ТАСС

В то же время в целом по внеплановым проверкам по федеральным полномочиям идет сокращение, отметил министр РФ по вопросам Открытого правительства

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Количество внеплановых проверок бизнеса в два раза превышает количество плановых проверок, в связи с чем в 2018 году планируется перевести внеплановые проверки на рискоориентированный подход. Об этом сообщил в пятницу на совещании в Астрахани министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, курирующий реформу надзорной деятельности в федеральном правительстве.

"На сегодняшний день количество внеплановых проверок [бизнеса] в два раза превышает количество плановых проверок. От 400 до 450 тыс. плановых проверок в год проводится и примерно около миллиона внеплановых. Это без учета административных расследований и всего остального", - сказал Абызов.

Он отметил, что "в целом по внеплановым проверкам по федеральным полномочиям идет сокращение", однако есть "существенный рост внеплановых проверок со стороны органов муниципального контроля и надзора". При этом не редкость, по его словам, когда "жалобы, на основании которых нужно провести внеплановые проверки, используются в том числе в целях недобросовестной конкуренции".

"Мы предполагаем в следующем году установить режим, в рамках которого, если объект, по которому поступила жалоба или обращение, не относится к объектам высокого уровня риска, если характер штрафа или нарушение не представляет повышенной угрозы для жизни и здоровья, то мы в этом случае будем направлять предписание с сигналом об исправлении нарушения, если оно есть. Будем давать возможность направить поднадзорному субъекту нам соответствующий ответ о том, что нарушения нет или оно есть и устранено. И не выходить на проверку", - сказал Абызов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Приамурье военнослужащий убил двух бойцов и офицера
2
К вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" из Антальи подключится специальный летный отряд "Россия"
3
МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срыв
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Лавров: Россия не приемлет попытки обвинить Москву во всем, что происходит в США
6
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
7
Причиной смерти бывшего футболиста "Локомотива" Арифуллина стали проблемы с сердцем
Темы дня
Новости партнеров
Реклама