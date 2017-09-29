Девятнадцать стран ЕС поддержали идею разработки налога на цифровые корпорации

ТАЛЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Девятнадцать из двадцати восьми стран Евросоюза поддержали идею введения общеевропейского налога на деятельность крупнейших цифровых корпораций. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита ЕС в Таллине.

"Могу сказать, что уже девятнадцать государств ЕС поддержали эту идею [введения] такого налога", - сказал Макрон. "Я хочу пойти дальше. Я поддерживаю инициативу, которую уже предприняли некоторые министры финансов [в этом вопросе]", - сказал Макрон. Он призвал к "амбициозному регулированию" таких цифровых гигантов, как Apple, Google, Facebook.

Говоря о разработке общеевропейского налога, Макрон уточнил, что речь идет о налоге на оборот компаний. Президент отметил, что его должны будут оплачивать операторы сети, а не потребители.

Идею введения европейского налога на деятельность крупнейших цифровых корпораций, включая Apple, Google, Facebook, Макрон озвучил во время выступления перед студентами Сорбонны 26 сентября.