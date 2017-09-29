Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Девятнадцать стран ЕС поддержали идею разработки налога на цифровые корпорации

Экономика и бизнес
29 сентября, 19:27 UTC+3 ТАЛЛИН 29, сентября. /ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к "амбициозному регулированию" таких цифровых гигантов, как Apple, Google, Facebook

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАЛЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Девятнадцать из двадцати восьми стран Евросоюза поддержали идею введения общеевропейского налога на деятельность крупнейших цифровых корпораций. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита ЕС в Таллине.

"Могу сказать, что уже девятнадцать государств ЕС поддержали эту идею [введения] такого налога", - сказал Макрон. "Я хочу пойти дальше. Я поддерживаю инициативу, которую уже предприняли некоторые министры финансов [в этом вопросе]", - сказал Макрон. Он призвал к "амбициозному регулированию" таких цифровых гигантов, как Apple, Google, Facebook.

Говоря о разработке общеевропейского налога, Макрон уточнил, что речь идет о налоге на оборот компаний. Президент отметил, что его должны будут оплачивать операторы сети, а не потребители.

Идею введения европейского налога на деятельность крупнейших цифровых корпораций, включая Apple, Google, Facebook, Макрон озвучил во время выступления перед студентами Сорбонны 26 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срыв
2
Порошенко поручил подать иск против РФ из-за строительства Крымского моста
3
Суд заключил под стражу двух россиян, подозреваемых в шпионаже для Украины в Крыму
4
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни
5
В Приамурье военнослужащий убил двух бойцов и офицера
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама