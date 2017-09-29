Проект бюджета предусматривает индексацию тарифа "Платона" до 2,15 руб. в 2018 году

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Проект бюджета предусматривает поступления от системы взимания платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам "Платон" в 2018 году с учетом индексации тарифа с 1 июля 2018 года до 2,15 руб. за километр. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета.
Общий объем поступлений от системы "Платон" таким образом, должен составить порядка 23 млрд рублей в 2018 году.
В 2019 году запланировано поступлений в бюджет от системы "Платон" в размере 25 млрд рублей и около 26 млрд рублей в 2020 году, с учетом индексации тарифа "Платона" с 1 июля 2019 года до 2,24 руб. за километр.
В начале сентября министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что тариф в системе "Платон" может быть проиндексирован на инфляцию в 2018 году.
Говоря о скидках для отдельных категорий перевозчиков, Соколов отметил, что Минтранс такие предложения готовит, но говорить о них преждевременно, так как пока тариф не увеличился. Однако к следующему году, когда будут формироваться предложения по индексации тарифа, ведомство подготовит предложения по возможным скидкам для перевозчиков с наибольшим пробегом.
"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Тариф "Платона" с 15 апреля составляет 1,9 руб./км.