CNN: Aston Martin займется выпуском подлодок класса "люкс" по $4 млн

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НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Британская автомобилестроительная компания Aston Martin будет выпускать подводные лодки для состоятельных клиентов стоимостью $4 млн. Первая поставка запланирована на конец 2018 года, сообщила в пятницу телекомпания CNN.
Согласно ее данным, Aston Martin в этом проекте объединяет силы с компанией Triton Submarines. Автопроизводитель будет отвечать за дизайн подлодки, а Triton Submarines - за производство.
В Aston Martin не считают, что новый побочный бизнес негативно отразится на традиционной продукции этой знаменитой марки. "Мы ориентируемся на обновление линейки наших товаров", - приводит телекомпания заявление официального представителя компании.
Британский автомобилестроитель в прошлом уже разнообразил ассортимент своей продукции. В 2016 году Aston Martin занялся выпуском моторных катеров и поставил уже два из них.
Aston Martin - престижная автомобильная марка, росту популярности которой способствовали, в том числе, фильмы о похождениях агента 007 Джеймса Бонда, поскольку автомобили этого бренда стали постоянным средством передвижения главного героя данной киноэпопеи. Штаб-квартира и основная производственная база этой автомобильной компании расположена в деревне Гейдон в английском графстве Уорикшир.