Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: Aston Martin займется выпуском подлодок класса "люкс" по $4 млн

Экономика и бизнес
29 сентября, 21:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, сентября. /ТАСС

Автопроизводитель будет отвечать за дизайн подлодки

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Британская автомобилестроительная компания Aston Martin  будет выпускать подводные лодки для состоятельных клиентов стоимостью $4 млн. Первая поставка запланирована на конец 2018 года, сообщила в пятницу телекомпания CNN.

Согласно ее данным, Aston Martin в этом проекте объединяет силы с компанией Triton Submarines. Автопроизводитель будет отвечать за дизайн подлодки, а Triton Submarines - за производство.

В Aston Martin не считают, что новый побочный бизнес негативно отразится на традиционной продукции этой знаменитой марки. "Мы ориентируемся на обновление линейки наших товаров", - приводит телекомпания заявление официального представителя компании.

Британский автомобилестроитель в прошлом уже разнообразил ассортимент своей продукции. В 2016 году Aston Martin занялся выпуском моторных катеров и поставил уже два из них.

Aston Martin - престижная автомобильная марка, росту популярности которой способствовали, в том числе, фильмы о похождениях агента 007 Джеймса Бонда, поскольку автомобили этого бренда стали постоянным средством передвижения главного героя данной киноэпопеи. Штаб-квартира и основная производственная база этой автомобильной компании расположена в деревне Гейдон в английском графстве Уорикшир.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи убийства военнослужащими РФ сослуживцев с 2007 года. Досье
2
Порошенко поручил подать иск против РФ из-за строительства Крымского моста
3
Главы пяти субъектов РФ ушли в отставку, работа президента с регионами будет продолжена
4
Биография врио губернатора Красноярского края Александра Усса
5
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни
6
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
7
Суд заключил под стражу двух россиян, подозреваемых в шпионаже для Украины в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама