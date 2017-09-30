Фармацевтическая компания "Флора Кавказа" освоит выпуск десяти препаратов в 2018 году

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ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Фармацевтическая компания "Флора Кавказа" из Карачаево-Черкесии в 2018 году намерена освоить выпуск десяти новых препаратов в дополнение к 12 имеющимся. Об этом ТАСС сообщил заместитель гендиректора компании Руслан Байрамкулов в ходе ярмарки брендов "Сделано на Кавказе" в субботу.
"Мы выпускали 12 наименований, еще подали на регистрацию десять наименований", - сказал он, пояснив, что препараты пройдут регистрацию до конца года, а выпуск лекарств начнется после получения регистрационного удостоверения уже в 2018 году.
Компания существует на российском рынке более 20 лет и выпускает настойки, сиропы, мази, масла, капли и порошки. По словам Байрамкулова, предприятие само выращивает большинство трав для своих настоек.
"Мы выпускаем настойки на основе трав - натуральный прогон, мы траву сами заготавливаем, сами выращиваем. С соседними республиками работаем, закупаем даже за границей: из Польши, из Китая привозим траву", - сообщил замгендиректора. Он пояснил, что продукция компании поставляется по всей России, "от Калининграда до Владивостока".
Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "Посети Кавказ".