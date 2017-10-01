Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международный форум науки и технологии в обществе открывается в Киото

Экономика и бизнес
1 октября, 0:06 UTC+3 КИОТО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Престижное мероприятие в очередной раз соберет свыше полутора тысяч ученых

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИОТО /Япония/, 1 октября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Ежегодный Международный форум науки и технологии в обществе (STS) открывается в воскресенье в древней японской столице Киото. Престижное мероприятие в очередной раз соберет свыше полутора тысяч ученых, предпринимателей, политических и общественных деятелей из более чем 150 стран мира, включая Россию.

На церемонии открытия, помимо основателя этой международной конференции Кодзи Оми, который трижды занимал посты в правительстве Японии, включая должность министра финансов, выступит премьер Синдзо Абэ. Российскую делегацию в Киото возглавляет заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, который также примет участие в открытии форума.

Синтез науки, технологий и бизнеса

Форум в 14-й раз станет площадкой для диалога между величайшими умами современности и представителями бизнес-элиты. Синтез науки, технологий и современного бизнеса, как неоднократно отмечал президент STS-форума Кодзи Оми - это будущее человечества, в котором не должно быть места всеобъемлющей конкурентной среде.

Помимо Абэ, в мероприятии от японской стороны примет участие министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией. Делегацию японского бизнеса на форуме возглавит президент Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн) Садаюки Сакакибара. В очередной раз примет участие в форуме и нобелевский лауреат Синъя Яманака.

Россия в этом году скромнее обычного представлена на киотском форуме - в частности, отсутствует постоянный его участник председатель правления ОАО "РОСНАНО" Анатолий Чубайс, который долгие годы являлся одним из сопредседателей STS-форума. Вместо Чубайса на форуме выступит советник председателя правления "РОСНАНО" Сергей Калюжный. А на пленарном заседании по теме "Дипломатия науки и технологии, международное сотрудничество" выступит глава центра перспективных исследований Сколковского института науки и технологий (Сколтех), известный российский математик Игорь Кричевер.

Площадка для решения конкретных задач

Для многих представителей крупного бизнеса STS является не только возможностью ознакомиться с предложениями, которые может сделать научное сообщество, но и найти реальные решения для своих проектов. Как отмечал ранее Оми, форум развивался динамично по мере того, как росла необходимость вносить вклад в повышение уровня жизни простых людей и развитие экономики.

"Взрывное развитие науки и технологии, которые происходили вплоть до конца XX века, принесли процветание и повышение уровня жизни для всего человечества. Однако, прогресс науки и технологии поднял важные вопросы, связанные с этикой, безопасностью и окружающей средой - негативные стороны развития угрожают самому будущему всего человечества, - подчеркнул в приветственном обращении к участникам предстоящего форума бывший министр финансов Японии Кодзи Оми. - И поскольку прогресс науки и технологии в XXI веке лишь ускорится, необходима мудрость для того, чтобы держать этот прогресс под должным контролем".

Одновременно участниками форума уделяется значительное внимание решению таких проблем, как глобальное потепление. Этот и другие актуальные вопросы, считает глава STS, не могут быть решены только учеными или небольшой группой стран. По словам Оми, необходимо вовлечение в этот процесс всех государств и представителей самых разных кругов. Можно с уверенностью сказать, что в свете объявленного президентом Трампом выхода США из Парижского соглашения по климату внимание этой теме на форуме науки и технологии в Киото в этом году будет самое пристальное.

Главной особенностью форума, по мнению его организаторов, является то, что он не только создает возможность для диалога между предпринимателями и учеными, но и позволяет каждому из участников выступить в качестве непосредственного представителя собственной страны, а также в роли самостоятельного эксперта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался один из создателей КВН и "Спокойной ночи, малыши" Андрей Меньшиков
2
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Саакашвили в Одессе позвал всех на "большой митинг" в Киеве 17 октября
5
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
6
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
7
Каталонские родители настроены вместе с детьми отстоять свои школы для референдума
Темы дня
Новости партнеров
Реклама