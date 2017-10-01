Международный форум науки и технологии в обществе открывается в Киото

КИОТО /Япония/, 1 октября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Ежегодный Международный форум науки и технологии в обществе (STS) открывается в воскресенье в древней японской столице Киото. Престижное мероприятие в очередной раз соберет свыше полутора тысяч ученых, предпринимателей, политических и общественных деятелей из более чем 150 стран мира, включая Россию.

На церемонии открытия, помимо основателя этой международной конференции Кодзи Оми, который трижды занимал посты в правительстве Японии, включая должность министра финансов, выступит премьер Синдзо Абэ. Российскую делегацию в Киото возглавляет заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, который также примет участие в открытии форума.

Синтез науки, технологий и бизнеса

Форум в 14-й раз станет площадкой для диалога между величайшими умами современности и представителями бизнес-элиты. Синтез науки, технологий и современного бизнеса, как неоднократно отмечал президент STS-форума Кодзи Оми - это будущее человечества, в котором не должно быть места всеобъемлющей конкурентной среде.

Помимо Абэ, в мероприятии от японской стороны примет участие министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией. Делегацию японского бизнеса на форуме возглавит президент Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн) Садаюки Сакакибара. В очередной раз примет участие в форуме и нобелевский лауреат Синъя Яманака.

Россия в этом году скромнее обычного представлена на киотском форуме - в частности, отсутствует постоянный его участник председатель правления ОАО "РОСНАНО" Анатолий Чубайс, который долгие годы являлся одним из сопредседателей STS-форума. Вместо Чубайса на форуме выступит советник председателя правления "РОСНАНО" Сергей Калюжный. А на пленарном заседании по теме "Дипломатия науки и технологии, международное сотрудничество" выступит глава центра перспективных исследований Сколковского института науки и технологий (Сколтех), известный российский математик Игорь Кричевер.

Площадка для решения конкретных задач

Для многих представителей крупного бизнеса STS является не только возможностью ознакомиться с предложениями, которые может сделать научное сообщество, но и найти реальные решения для своих проектов. Как отмечал ранее Оми, форум развивался динамично по мере того, как росла необходимость вносить вклад в повышение уровня жизни простых людей и развитие экономики.

"Взрывное развитие науки и технологии, которые происходили вплоть до конца XX века, принесли процветание и повышение уровня жизни для всего человечества. Однако, прогресс науки и технологии поднял важные вопросы, связанные с этикой, безопасностью и окружающей средой - негативные стороны развития угрожают самому будущему всего человечества, - подчеркнул в приветственном обращении к участникам предстоящего форума бывший министр финансов Японии Кодзи Оми. - И поскольку прогресс науки и технологии в XXI веке лишь ускорится, необходима мудрость для того, чтобы держать этот прогресс под должным контролем".

Одновременно участниками форума уделяется значительное внимание решению таких проблем, как глобальное потепление. Этот и другие актуальные вопросы, считает глава STS, не могут быть решены только учеными или небольшой группой стран. По словам Оми, необходимо вовлечение в этот процесс всех государств и представителей самых разных кругов. Можно с уверенностью сказать, что в свете объявленного президентом Трампом выхода США из Парижского соглашения по климату внимание этой теме на форуме науки и технологии в Киото в этом году будет самое пристальное.

Главной особенностью форума, по мнению его организаторов, является то, что он не только создает возможность для диалога между предпринимателями и учеными, но и позволяет каждому из участников выступить в качестве непосредственного представителя собственной страны, а также в роли самостоятельного эксперта.