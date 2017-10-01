Дворкович и Абэ обсудили российско-японские отношения в сфере экономики

КИОТО, 1 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в рамках визита в Киото и участия в Международном форуме науки и технологии провел встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, на которой обсуждались двусторонние отношения в сфере экономики, а также международные вопросы. Об этом сообщила по итогам встречи пресс-секретарь Дворковича Алия Самигуллина.

"Вице-премьер Аркадий Дворкович встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Они обсудили двухсторонние отношения в сфере экономики, промышленности, региональное сотрудничество и другие направления взаимодействия, а также международные вопросы", - сказала пресс-секретарь.

Также Аркадий Дворкович пригласил японских болельщиков на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

В Киото Абэ и Дворкович участвуют в пленарной сессии STS-форума, посвященного сотрудничеству науки и бизнеса.