Дворкович: экономическая оценка энергомоста между РФ и Японией может быть готова к ноябрю

КИОТО /Япония/, 1 октября. /ТАСС/. Экономическая оценка строительства энергомоста между Японией и Россией может быть завершена к ноябрю, после чего будет возможно начало коммерческих переговоров. Об этом в воскресенье заявил журналистам в кулуарах Международного форума науки и технологии вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы изучаем тему энергетического сотрудничества - о ней говорилось и во Владивостоке. Речь идет об энергомосте между Россией и Японией - газовом энергомосте, возможных поставках электроэнергии, - отметил он. - Пока просчитываем экономику этих проектов - по первым прикидкам они могут быть вполне выгодными для обеих сторон".

Дворкович подчеркнул, что российская сторона намеревается завершить эти расчеты и переходить к коммерческим переговорам. "Я не думаю, что в ноябре возможны уже конкретные переговоры, но констатация итогов этого анализа уже может состояться", - пояснил вице-премьер.

Идея строительства энергомоста между Россией и Японией обсуждается с 2000 года, ранее общая стоимость проекта оценивалась ориентировочно в $5,6 млрд. Предполагается, что поставки электроэнергии в Японию будут осуществляться с расположенных на Сахалине Ногликской ГТЭС, Сахалинской ГРЭС, строящейся Сахалинской ГРЭС-2 и Южно- Сахалинской ТЭЦ. Кроме того, в дальнейшем могут быть задействованы расположенные на материке Комсомольская ТЭЦ 1-3, Амурская ТЭЦ и Майская ГРЭС. Проект предполагает поставку электроэнергии с территории РФ в Японию в объемах до 2 ГВт с перспективой увеличения до 5 ГВт.