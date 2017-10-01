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СМИ: Минэнерго РФ изучает проекты строительства водоочистных сооружений в Сирии

Экономика и бизнес
1 октября, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Сообщается, что окончательное решение по сотрудничеству будет принято на встрече представителей правительств двух стран

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия изучает проекты строительства водоочистных сооружений в двух сирийских провинциях. Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов в ходе встречи с сирийским министром водных ресурсов Набилем аль-Хасаном.

По информации SANA, аль-Хасан обсудил с российской делегацией перспективы сотрудничества и развития двусторонних отношений. Он ознакомил делегацию с проектами, которые министерство собирается запустить в предстоящий период, включая создание двух водоочистных сооружений в провинциях Латакия и Хама.

Молодцов в свою очередь заявил, что российская сторона готова изучить эти проекты, и добавил, что в качестве первого шага в этом направлении будет сформирована специальная группа экспертов.

Как отметил Молодцов, проекты, предложенные сирийским ведомством, в настоящее время изучаются, и решения по ним будут приняты на встрече представителей правительств двух стран, которая пройдет 9-10 октября в Сочи.

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