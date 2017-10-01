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Минтранс представит в Госдуму предложения по финансовым проверкам авиакомпаний

Экономика и бизнес
1 октября, 20:56 дата обновления: 1 октября, 21:30 UTC+3

Максим Соколов сообщил, что инициатива будет внесена на рассмотрение в среду

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минтранс планирует на следующей неделе представить предложение по изменениям в воздушное законодательство, в том числе касающееся финансовых проверок авиакомпаний. Об этом в воскресенье в ходе пресс-конференции сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Мы готовим комплексное предложение по внесению изменений в воздушное законодательство, законодательство о туристской деятельности. Эти предложения мы сформируем в начале следующей недели и они будут представлены на площадке ГД в среду комитету по законодательству и строительству", - сообщил Соколов, отвечая на вопрос о предложениях Минтранса по следующим финпроверкам авиакомпаний.

 

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