Сирия надеется подписать новые соглашения с РФ в нефтегазовой сфере

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сирия надеется на подписание новых соглашений с российскими компаниями, занимающимися добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил министр нефти и минеральных ресурсов Али Ганим на встрече с российской делегацией, которую возглавлял замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов.

По его информации, Ганим подчеркнул заинтересованность министерства в установлении инвестиционных партнерских отношений с российской стороной в области разведки нефти и газа, реабилитации стационарных нефтяных объектов и создании новых, в дополнение к инвестициям в область минеральных ресурсов, получении технической поддержки от РФ, а также обучении и подготовке рабочих кадров.

Министр обратил внимание на соглашения, подписанные между министерством нефти и минеральных ресурсов и российскими нефтяными компаниями, добавив, что министерство ожидает подписание "Меморандума о взаимопонимании" и разработку планов на предстоящем этапе с российскими компаниями.

Молодцов, в свою очередь, выразил заинтересованность России в расширении перспектив сотрудничества с Сирией в области экономики, в том числе в нефтяной сфере, путем установления партнерских отношений между странами в области разведки, добычи и инвестиций в различных секторах. Он подчеркнул важность этих проектов, которые будут изучены российской стороной, для их представления на предстоящей встрече двух стран, которая пройдет 9-10 октября в Сочи.