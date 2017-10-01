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Сирия надеется подписать новые соглашения с РФ в нефтегазовой сфере

Экономика и бизнес
1 октября, 21:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Министр нефти Сирии Али Ганим подчеркнул заинтересованность в установлении инвестиционных партнерских отношений с Россией в области разведки нефти и газа, а также обучении и подготовке рабочих кадров

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сирия надеется на подписание новых соглашений с российскими компаниями, занимающимися добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил министр нефти и минеральных ресурсов Али Ганим на встрече с российской делегацией, которую возглавлял замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов.

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По его информации, Ганим подчеркнул заинтересованность министерства в установлении инвестиционных партнерских отношений с российской стороной в области разведки нефти и газа, реабилитации стационарных нефтяных объектов и создании новых, в дополнение к инвестициям в область минеральных ресурсов, получении технической поддержки от РФ, а также обучении и подготовке рабочих кадров.

Министр обратил внимание на соглашения, подписанные между министерством нефти и минеральных ресурсов и российскими нефтяными компаниями, добавив, что министерство ожидает подписание "Меморандума о взаимопонимании" и разработку планов на предстоящем этапе с российскими компаниями.

Молодцов, в свою очередь, выразил заинтересованность России в расширении перспектив сотрудничества с Сирией в области экономики, в том числе в нефтяной сфере, путем установления партнерских отношений между странами в области разведки, добычи и инвестиций в различных секторах. Он подчеркнул важность этих проектов, которые будут изучены российской стороной, для их представления на предстоящей встрече двух стран, которая пройдет 9-10 октября в Сочи.

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