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Минтранс: бюджетные средства на финансирование работы "ВИМ-Авиа" пока не привлекались

Экономика и бизнес
1 октября, 21:46 дата обновления: 1 октября, 22:07 UTC+3

Как сообщил на пресс-конференции Максим Соколов, финансирование ведется за счет других источников

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МОСКВА, 1 октября, /ТАСС/. Средства из бюджета для разрешения ситуации с "ВИМ-Авиа" на данный момент не привлекались. Как сообщил на пресс-конференции в воскресенье министр транспорта РФ Максим Соколов, финансирование компании ведется за счет внебюджетных источников.

"Сегодня текущая деятельность "ВИМ-Авиа" осуществляется за счет взаимодействия аэропортов, топливно-заправочных комплексов, других хэндлинговых компаний. Пока бюджетные средства из выделенных правительством РФ не расходовались, мы привлекли внебюджетные источники. В том числе и те, которые были предусмотрены соответствующей директивой правительства", - сказал он.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов. Генеральному директору и главному бухгалтеру компании предъявлены обвинения.

 

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Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
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