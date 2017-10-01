Минтранс: мониторинг финансового состояния авиакомпаний усилен из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Авиационные власти усилили мониторинг финансового состояния российских авиакомпаний в связи с ситуацией вокруг "ВИМ-Авиа". Об этом сообщил на пресс-конференции министр транспорта РФ Максим Соколов.

"В рамках тех полномочий, нормативных документов, которыми руководствуется Росавиация, мониторинг (финансового состояния авиакомпаний - прим. ТАСС) проводится. Сейчас этот мониторинг, безусловно, усилен", - сказал Соколов.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер компании Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева.