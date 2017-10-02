"Новый поток" через трейдера закрыл сделку по покупке доли в Афипском НПЗ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Новый поток" (New Stream Group) совместно с партнерами из "Нефтегазиндустрии" приступила к управлению Афипским НПЗ, сделку по приобретению доли в заводе закрыла независимая международная трейдинговая группа. Об этом сообщили ТАСС в "Новом потоке".

Финансовым партнером New Stream Group в рамках проекта развития Афипского НПЗ также выступит Сбербанк России, уточнили в компании.

В июле этого года газета "Ведомости" со ссылкой на источники писала, что Владимир Коган ищет инвестора для Афипского НПЗ. Позже "Коммерсантъ", также ссылаясь на источники, сообщал, что покупателем может стать "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Речь, в частности, шла о покупке пакета в 25% с оговоркой, что позже "Новый поток" может увеличить свою долю.

Согласно источникам "Коммерсанта", сделка должна была пройти в три этапа. На первоначальном этапе долю в НПЗ у "Нефтегазиндустрии" должен был приобрести один из трейдеров рынка, который по завершении судебных процессов вокруг доли в "Нефтегазиндустрии", может влиться в "Новый поток" (после увеличения уставного капитала общества в мае доля кипрской компании Lakescope Limited, связанной с бизнесменом Владимиром Коганом, уменьшилась с 99% до 33%, на данный момент офшор через суды намерен вернуть контроль над компанией). Затем, предполагали собеседники газеты, "Новый поток" перейдет к управлению Афипским НПЗ и только потом будет фактически владеть долей в предприятии.

Тогда же газета писала, что средства от сделки могут пойти на погашение долга Афипского НПЗ и его акционеров, который, по оценкам, превышает $1 млрд.

О компаниях

Афипский нефтеперерабатывающий завод является одним из самых крупных на юге России. Мощности НПЗ позволяют перерабатывать около 500 тыс. тонн сырой нефти ежемесячно. Его доля на региональном рынке составляет 18%, на российском - 1,8%. Годовая мощность завода по итогам первого этапа модернизации составила 6 млн тонн нефти.

Группа компаний "Новый поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым около 10 лет назад. В рамках стратегического партнерства в нее входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Одна из компаний группы также владеет месторождениями в Оренбургской области.