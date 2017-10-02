Минэнерго: крупные аварии в энергетике РФ связаны с отсутствием унификации оборудования

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Несогласованная работа не унифицированного оборудования стала одной из основных причин масштабных аварий на объектах энергетики в России в последние месяцы, заявил замминистра энергетики РФ Андрей Черезов в опубликованном в понедельник интервью газете "Коммерсантъ".

По словам Черезова, число крупных аварий снижается, но при этом увеличивается их масштаб: с начала 2017 года произошло пять инцидентов с такими последствиями, как разделение энергосистемы на изолированные части, отключение большого объема генерации и массовое прекращение электроснабжения. В качестве одной из причин "укрупнения" аварий замглавы Минэнерго назвал устаревшую нормативно-правовую базу. Согласно его оценке, "появились нормативно-правовые пробелы в части взаимодействия между субъектами электроэнергетики и обмена информацией по техническим характеристикам".

"Есть и другая проблема, более техническая. Субъекты энергетики с 2002 года массово вводили новые устройства - активно устанавливалось новое оборудование в рамках ДПМ (договор о предоставлении мощности - прим. ТАСС), реализовывались масштабные инвестпрограммы, было построено большое количество энергообъектов. В итоге оказалось, что разное оборудование в энергосистеме зачастую работает несогласованно", - сказал Черезов. По его словам, в частности, июньское нарушение энергоснабжения в Сибири из-за сбоя автоматики на Братской ГЭС показало, что основной проблемой является отсутствие обязательных требований к параметрам оборудования и их согласованной работе в составе Единой национальной энергосистемы России.

"Одним из основных вопросов остается скорейшее принятие важнейшего системного документа - Правил технологического функционирования электроэнергетических систем. Кроме того, Минэнерго начало работу по совершенствованию правил расследования аварий в энергетике в части комплексной систематизации причин, создания механизмов определения и реализации мероприятий по их предотвращению, в том числе путем актуализации нормативных документов", - сообщил Черезов, отвечая на вопрос издания о предложениях Минэнерго по недопущению веерных отключений, которые президент РФ Владимир Путин поручил разработать до 15 сентября 2017 года.

Он подчеркнул, что правила определяют исключительно технические требования к оборудованию, не ограничивая свободу в выборе производителя. Также в этом документе не прописаны сроки на перенастройку или замену оборудования. Сейчас, уточнил замглавы Минэнерго, документ находится на рассмотрении в правительстве.