Япония станет страной-гостем ПМЭФ-2018

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Япония станет страной-гостем Петербургского международного экономического форума 2018 года. Как сообщили в фонде "Росконгресс", который выступает организатором мероприятия, эта тематика обсуждалась на встрече советника президента РФ Антона Кобякова с послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки. "На встрече японская сторона подтвердила участие в Петербургском международном экономическом форуме - 2018 в качестве страны-гостя во главе с премьер-министром Синдзо Абэ", - говорится в сообщении.

В "Росконгрессе" напомнили, что такое предложение было ранее выдвинуто на высшем уровне в ходе III Восточного экономического форума 7 сентября 2017 года во Владивостоке.

Кобяков и Кодзуки на встрече в Москве обсудили различные форматы участия страны-гостя в мероприятиях форума, которые могут в полной мере продемонстрировать уникальные достижения Японии во благо мирового сообщества. "В числе возможных вариантов были озвучены предоставление японской стороне площадки для строительства национального павильона (на предыдущих ПМЭФ собственные павильоны строили Италия, Индия и Сербия), организация круглого стола "Россия - Япония", тематических панельных сессий, встреч с представителями российского бизнеса и главами субъектов Российской Федерации, проведение различных культурных мероприятий и другие", - отметили в "Росконгрессе".