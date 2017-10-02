Глава РФПИ: саудовские инвестиции в Россию превысят $1 млрд после визита короля в Москву

МОСКВА, 2 октября /ТАСС/. Объем инвестиций Саудовской Аравии в Россию превысит $1 млрд после объявления новых знаковых сделок в ходе визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву, который состоится 5 октября, заявил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Инвестиции саудовских партнеров к моменту визита уже составили $1 млрд, мы объявим новые сделки, которые увеличат эту цифру", - заявил Дмитриев.

Предстоящий визит станет первым посещением России саудовским монархом, и многие эксперты уже назвали его "историческим". Визит будет проходить на фоне наметившегося за последние годы сближения между Москвой и Эр-Риядом, двумя крупнейшими производителями и экспортерами нефти в мире.

Россия и Саудовская Аравия в сентябре прошлого года подписали соглашение о совместных действиях для поддержания стабильности на рынке нефти. Это соглашение сделало возможной договоренность о сокращении добычи, которое нефтедобывающие страны подписали 30 ноября 2016 года. В мае 2017 года договоренности были продлены еще на девять месяцев.

Товарооборот между двумя странами вырос на 30% за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $430 млн, однако, по мнению большинства экспертов, эти цифры не соответствуют потенциалу торгово-экономического сотрудничества двух стран.

"Это очень важный визит, вместе с королем приедет очень внушительная делегация министров и бизнесменов. Мы считаем, что эта встреча выводит отношения между Россией и Саудовской Аравией на качественно новый уровень", - сказал Дмитриев.

РФПИ и суверенный фонд королевства Public Investment Fund за последние годы создали совместную инвестиционную платформу на общую сумму около $10 млрд, в рамках которой саудовские инвесторы реализовали в России целый ряд проектов с высокой доходностью в таких отраслях, как нефтехимия, инфраструктура, логистика и гидроэнергетика.

В рамках визита пройдет совместный инвестиционный форум, в котором примет участие более 200 компаний, включая крупнейшую в мире нефтедобывающую компанию Saudi Aramco, а также российские "Газпром нефть", "Сибур", "Аэрофлот" и "Фосагро". На форуме выступят министр энергетики России Александр Новак и министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджед бен Абдалла аль-Касаби.

"Мы видим очень значимый интерес не только у саудовцев к инвестированию в Россию, но и у наших компаний к работе в Саудовской Аравии", - сказал Дмитриев.